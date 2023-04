12-Jährige vergewaltigt und geschwängert - 27-Jähriger verurteilt Stand: 05.04.2023 18:17 Uhr Das Landgericht Oldenburg verurteilte nach Information des NDR Niedersachsen einen 27-Jährigen, weil er eine 12-Jährige mehrfach sexuell missbrauchte. Er muss für siebeneinhalb Jahre in Haft.

Ein Vaterschaftstest bestätigte, dass der Mann aus Brake (Landkreis Wesermarsch) das Mädchen bei seinen Taten geschwängert hatte. Der 27-Jährige bestritt vor dem Gericht jeglichen Kontakt zu der 12-Jährigen. Das Gericht oder die Staatsanwaltschaft hätten den Test gefälscht, sagte er. Das Mädchen hingegen belastete den Angeklagten schwer. Vor Gericht musste sie als Zeugin aussagen, da der Mann die Taten bestritt. Da es laut Anklage eine Vergewaltigung im Beisein des jüngeren Bruders der 12-Jährigen gab, musste dieser ebenfalls aussagen.

Mädchen war tagelang bei dem Täter

Das Gericht sah es außerdem als erwiesen an, dass der Mann das Mädchen tagelang mit zu sich nach Hause nahm, um sie weiter zu missbrauchen. Der Richter wandte sich in diesem Zusammenhang auch an die Eltern des Kindes, die im Zuschauerraum saßen: "Wie kann das Mädchen tagelang abgängig sein und ohne Unterstützung so unter die Räder kommen?" Das Verhalten der Eltern sei "unverständlich". Der 27-Jährige wurde in elf Fällen schuldig gesprochen, den Feststellungen des Gerichts zufolge seien diese nur die Spitze des Eisberges.

