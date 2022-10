10.000 Menschen besuchen Sailing Cup in Wilhelmshaven Stand: 04.10.2022 06:45 Uhr In Wilhelmshaven ist am Montagabend die 20. Ausgabe des Wilhelmshaven Sailing-Cups zu Ende gegangen. Vier Tage kamen 10.000 Besucher auf den Traditionsschiffen rund um den großen Hafen zusammen.

Die Großsegler, die vor allem aus den Niederlanden stammen, nahmen an zwei Tagen an einer Regatta auf der Jade teil. Dazu hatten sich auch Gäste aus der Schweiz, Österreich und Süddeutschland angemeldet. Die niederländischen Kapitäne nahmen auf ihren Großseglern auch zahlende Gäste mit an Bord - für die diese Regatta bei Windstärke 8 und einem Gewitter mit Hagel und Starkregen wohl ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein durfte.

Schiffsbesichtigungen, Hafenschwimmen, Papierbootregatta

Auch wer lieber an Land blieb, kam auf seine Kosten: Bei der Einlaufparade, beim Besichtigen der Schiffe am Sonntag und Montag, beim Hafenschwimmen mit 70 Teilnehmenden und am Montag bei einer Papierbootregatta. Dabei sind dann auch einige Mannschaften mitsamt ihren Papierbooten baden gegangen. Die Hotels in Wilhelmshaven waren zu diesem langen Wochenende ausgebucht und die Schausteller zeigten sich sehr zufrieden. Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) freute sich, dass nach zweijähriger Corona-Pause alles perfekt gepasst hat. "Das war ein tolles Wochenende für die Stadt, für die Region, für die Touristen", sagte er dem NDR in Niedersachsen.

