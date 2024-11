Trendsport Pole Dance: Auch Männer tanzen an der Stange Stand: 27.11.2024 14:33 Uhr Akrobatik an der Stange ist nicht nur etwas für Frauen. Der Pole-Sport hat sich zu einem Fitness-Trend entwickelt. Auch in Niedersachsen haben Männer mit dem Ganzkörpertraining begonnen.

von Larissa Mass

Benedikt Bergmann hat vor einem Jahr Pole Dance für sich entdeckt. "Ich fand es schon immer interessant und faszinierend, wie die Leute es hinkriegen, so eine Körperspannung zu haben", sagt er. Bei einem Festivalbesuch hat er eine Person kennengelernt, die ihm ein paar Tricks an der Stange gezeigt hat. Danach hat er sich im Pole Studio "La Bella" in Langenhagen angemeldet.

Intensives Ganzkörpertraining für jeden

Vor eineinhalb Jahren war Benedikt zunächst der erste männliche Teilnehmer. Kurz nach ihm haben drei weitere Männer im Studio angefangen. Insgesamt hat das Studio unter der Leitung von Martha Zaddach mehr als 500 Teilnehmer. Dass sich nun auch Männer für den Sport interessieren, freut sie sehr. Denn das intensive Ganzkörpertraining sei für jeden etwas. "Eine Stunde Pole ersetzt drei Stunden Fitnessstudio", sagt Martha Zaddach.

Akrobaten am Pole bei Social Media

Seit ein paar Jahren sorgen vor allem bei Social Media Akrobatinnen und Akrobaten, die Kunststücke an der Pole-Stange vollführen, für eine höhere Aufmerksamkeit für diesen Sport. So wurde auch Teilnehmer Daniel Dück auf Pole Dance aufmerksam: "Es gibt ja viele Stilrichtungen im Pole. Da kann man je nach Veranlagung und dem, was einen interessiert, eine Richtung finden, die zu einem passt."

Ursprung in der asiatischen Akrobatik

Der Ursprung von Pole Dance liegt übrigens in der traditionellen asiatischen Akrobatik, die hauptsächlich von Männern ausgeführt wurde. In Deutschland wurden 2004 die ersten Pole-Dance-Kurse in Hamburg unterrichtet. Internationale Meisterschaften finden seit 2008 statt und immer wieder wird diskutiert, Pole Dance als olympische Disziplin aufzunehmen. Zur Organisation des deutschen Pole Sports e.V. gehören rund 90 Studios und Vereine, jedoch ist eine Vielzahl von Pole-Anbietern nicht Mitglied. Auf NDR Anfrage ordnet die ODPS ein, dass die Mitgliederzahlen stetig steigen, sowie die Teilnahmen bei der deutschen Pole und Aerial Meisterschaft.

Yoga ist Trendsport für beide Geschlechter

Ein weiterer Trendsport, der sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten unter Männern deutlich durchgesetzt hat, ist Bouldern. Fast 74 Prozent der Fans sind männlich. Während es im Jahr 2000 gerade mal 150 Boulderhallen in Deutschland gab, ist die die Zahl bis 2023 auf 600 gestiegen (Quelle: Deutscher Alpenverein, 2023). Frauen und Männer begeistert der Trendsport Yoga. Seit 2018 hat sich der Anteil der Yoga-Praktizierenden in Deutschland vervierfacht. War Yoga vor ein paar Jahren noch hauptsächlich unter Frauen beliebt, sagen nun 17 Prozent der Männer und 22 Prozent der Frauen, dass sie Yoga praktizieren (Quelle: Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland e.V., 2023).

