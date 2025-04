Rollstuhlbasketball für alle: Schule geht neue Wege bei Inklusion Stand: 07.04.2025 21:20 Uhr Ob gehbehindert oder nicht - im Sportunterricht an der Anne-Frank-Schule in Osnabrück sitzen alle Schülerinnen und Schüler im Rollstuhl. Das verbindet und ändert den Blick auf Behinderungen.

von Britta Nareyka

"Du bist der Werfer, ich bin der Blocker": Luca Heldt gibt seinen Mitschülern noch kurz taktische Anweisungen, dann rollen die beiden Mannschaften aufs Feld. Gespielt wird fünf gegen fünf. Die Roten gegen die Gelben, markiert durch die farblich passenden Trikots. Nur die beiden Sportlehrer Ruven Lindemann und Lukas Berlekamp sind hier beim Rollstuhlbasketball "zu Fuß" unterwegs, sie übernehmen die Rolle der Schiedsrichter.

Gelebte Inklusion

Für viele Schülerinnen und Schülern der inklusiven Anne-Frank-Schule in Osnabrück war es anfangs eine völlig neue Erfahrung. Zwar haben einige hier leichte körperliche oder motorische Einschränkungen, auf den Rollstuhl als Hilfsmittel sind jedoch nur wenige der Schülerinnen und Schüler angewiesen. "Am Anfang war es schon komisch", erzählt Schulsprecher Lukas Nünemann. Inzwischen wissen er und seine Mitschüler, wie sie mit dem Rollstuhl umgehen können. Sie dribbeln, flitzen übers Feld und werfen den Ball in die 2,20 Meter hohen Körbe. Schon nach wenigen Minuten laufen die ersten Schweißperlen über die Gesichter. "Wir trainieren nicht nur den Körper, sondern auch das soziale Miteinander", sagt Lehrer Lindemann.

Sportrollis durch Spenden finanziert

Im vergangenen Jahr haben die beiden Sportlehrer einen Spendenaufruf gestartet und dabei knapp 33.000 Euro eingesammelt. Davon hat die Schule 15 spezielle Sport-Rollstühle angeschafft, die nicht nur im Sportunterricht, sondern auch bei anderen Schul-Aktionen, zum Beispiel in Workshops, zum Einsatz kommen. "Wir wollten ein Sportangebot schaffen, dass alle Schülerinnen und Schüler nutzen können", so Lindemann. Im Sportunterricht kommen die Rollstühle ab der 7. Klasse zum Einsatz. Erste Fahrversuche sind jedoch auch schon in niedrigeren Jahrgängen möglich.

Sport auf Augenhöhe

Anfangs seien viele Schüler noch etwas zögerlich gewesen, doch mittlerweile sei die Nachfrage groß. "Es macht total viel Spaß", berichtet Schulsprecher Nünemann. Und das habe sich in der Schule rumgesprochen: "Viele wollen es jetzt unbedingt selbst ausprobieren." Gleichzeitig wachse der Respekt gegenüber "echten" Rollstuhlfahrerinnen und - fahrern an der Schule. Eine von ihnen ist Schulsprecherin Ceylan Ismaili. "Meine Mitschüler sind jetzt in der gleichen Situation wie ich", sagt sie. Viele würden so merken mit welchen Herausforderungen und Hindernissen Rollstuhlfahrer im Alltag konfrontiert werden.

Mit Teamgeist zum Pokal

Das Angebot spricht auch diejenigen an, die sonst eher unmotiviert am Sportunterricht teilgenommen hätten, sagen die Lehrer. Gefragt sind zum Beispiel Armkraft zum Anschieben sowie Koordination beim Lenken des Rollstuhls. Wie auch bei anderen Sportarten steht der Teamgeist klar im Fokus. Um das Miteinander zu stärken, nimmt die Schule auch an bundesweiten Turnieren teil. "Das sind besondere Erfahrungen - für uns alle", so Sportlehrer Lindemann. Bei einem Wettkampf in Hessen gegen andere Rollstuhlbasketball-Schulmannschaften konnten die Osnabrücker vor wenigen Wochen den Sieger-Pokal mit nach Hause nehmen.

Zuspruch von allen Seiten

Drei der Schüler der Anne-Frank-Schule haben sich mittlerweile sogar im Verein angemeldet, um noch häufiger Rollstuhlbasketball spielen zu können. Beim Osnabrücker Rollstuhlsportclub spielen Gehbehinderte und Fußgänger verschiedenen Alters zusammen. "Die haben richtig Spaß am Sport bekommen - durch dieses Angebot", so Lehrer Berlekamp. An der Anne-Frank-Schule wollen sie genauso weitermachen und möglichst noch vielen Schülerinnen und Schülern diese Einblicke ins Rollifahrer-Dasein ermöglichen. Der Behindertensportverband Niedersachsen bewertet dieses Schulsportkonzept als vorbildlich. Auch an anderen Schulen im Land gibt es bereits ähnliche Angebote.

