Mit TikTok-Videos gegen Einsamkeit: Senioren gehen viral Stand: 01.03.2025 00:00 Uhr Sie wollen zeigen, dass der Pflegeberuf Spaß macht und das Leben im Seniorenheim vielfältig sein kann. Mit Erfolg: Die Videos von Pflegekräften und Senioren aus Schneverdingen erreichen Hunderttausende.

von Kristina Hoffmann

Die 90-jährige Hilde Harms sitzt auf einem Samtsofa. Sie trägt einen rosafarbenen Pyjama, in der Hand ein Sektglas. Es fliegt Konfetti, im Hintergrund läuft Musik. Sie und zwei weitere Bewohner der Seniorenresidenz Heideblüte in Schneverdingen stehen mal wieder vor der Kamera für ein TikTok-Video. Es ist eines von vielen, das sie in den letzten Wochen aufgenommen haben, um es in den Sozialen Medien zu posten.

Einsamkeit nimmt mit dem Alter zu

Eine Studie der Universität zu Köln und dem Deutschen Zentrum für Altersfragen aus dem Jahr 2021 zeigt, dass sich ältere Menschen oft einsam fühlen. Befragt wurden etwa 10.000 Seniorinnen und Senioren zu ihrer Lebenssituation. Ein Ergebnis: Vor allem wenn sie nicht mehr zuhause, sondern in einem Seniorenheim leben, fühlen sie sich zunehmend von der Gesellschaft abgekapselt. Laut der Studie hat Einsamkeit besonders in der Corona-Pandemie zugenommen. Einer Studie des Deutschen Alterssurveys (DEAS) zufolge steigt das Risiko sich einsam zu fühlen mit dem 65. Lebensjahr. Grund für die vermehrte Einsamkeit sei unter anderem, dass soziale Kontakte wegbrechen, wenn ältere Menschen in ein Pflegeheim ziehen.

Pflegeberuf sehr vielfältig

Die Pflegedienstleiterinnen Natascha Sabrowksi und Celine Schattschneider aus Schneverdingen kennen das Problem und wollten aktiv etwas dagegen tun. Zugleich möchten sie öffentlich machen, dass der Pflegeberuf vielfältig ist: "Uns ist es einfach wichtig mit unseren Videos eine Message rauszugeben, dass Pflege nicht nur trist und langweilig ist, sondern dass Pflege weitaus mehr ist", sagt Natascha Sabrowski. Ihre Ideen für die Videos holen sich die Pflegekräfte aus den Sozialen Medien, greifen dabei aktuelle Trends bei TikTok oder Instagram auf. Oft geht es ums Tanzen, aber auch um Humor.

Senioren werden zu TikTok-Stars

Hilde Harms ist dabei die erfolgreichste Granny-Influencerin der Seniorenresidenz. Ihr reichweitenstärkstes Video haben sich knapp eine halbe Million Menschen angesehen. "Das macht immer so viel Spaß", sagt die 90-Jährige. Und genau darum geht es: Um Abwechslung, aber auch um das Miteinander im Pflegealltag: "Wir haben den Zusammenhalt dadurch noch mehr gestärkt zwischen Bewohnern und Mitarbeitern, aber auch zwischen den Bewohnern unter sich", sagt die 26-jährige Celine Schattschneider. Das Video-Set richten die Pflegekräfte selbst her. Die Kostüme sind von vergangenen Mottopartys im Seniorenheim.

Immer mehr Bewohner haben Lust mitzumachen

Elke Hannemann, 82, und auch der mit 95 Jahren älteste Tänzer des Seniorenheims, Gerhard Jurisch, sind inzwischen regelmäßig vor der Kamera. Als Zuschauende sitzen darüber hinaus viele weitere Seniorinnen und Senioren rund um das Set: „Bewohner, die sich vielleicht vom Wohnbereich noch gar nicht kannten, haben sich dadurch kennengelernt“, sagt Celine Schattschneider. Laut Landesseniorenrat Niedersachsen leben landesweit 94.000 Menschen in Alters- oder Pflegeheimen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Senioren Social Media