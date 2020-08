Stand: 06.08.2020 13:33 Uhr - Hallo Niedersachsen

VNV Nation bringen Future Pop nach Hildesheim

VNV Nation treten beim M'era Luna virtuell 2020 auf. Das Festival in Hildesheim wurde Corona-bedingt abgesagt. Auf ndr.de/meraluna laufen dafür am 8. August elf Stunden lang die besten Konzerte des Jahres 2019.

Der Ire Ronan Harris ist das Mastermind hinter VNV Nation - und seit Schlagzeuger Mark Jackson 2017 die Band verließ auch ihr einziges festes Mitglied. 1990 begann seine Arbeit an dem Projekt, das mittlerweile Standards im Future Pop setzt. Dank tanzbarer Trance-Musik hat es VNV (steht für "Victory Not Vengance") Nation mit zehn Alben in die deutschen Charts geschafft, darunter ein hochgelobtes Album mit dem Filmorchester Babelsberg. Das neueste Album "Noire" ist das bisher erfolgreichste. Der 52-jährige Harris, der mittlerweile in Hamburg lebt, produziert auch die Songs für VNV Nation und schreibt die Lyrics.

Kurzprofil VNV Nation Gründung 1990 Genre Future Pop Gesang Ronan Harris

