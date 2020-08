Stand: 08.08.2020 15:00 Uhr - Hallo Niedersachsen

Subway To Sally: Mittelalter-Rock immer wieder neu

Subway To Sally treten beim M'era Luna virtuell 2020 auf. Das Festival in Hildesheim wurde Corona-bedingt abgesagt. Auf ndr.de/meraluna laufen dafür am 8. August elf Stunden lang die besten Konzerte des Jahres 2019.

In den mittlerweile drei Jahrzehnten Bandgeschichte haben sich Subway to Sally immer wieder neu erfunden. 1990 aus einer Schülerband gegründet, starteten sie mit überwiegend englischen Texten - doch bald schon wechselten sie zu Deutsch, Latein und Gälisch. Sie spielen Mittelalter-Folk und -Rock, ihre Konzerte und Auftritte sind Highlights. Subway To Sally traten auf unzähligen Festivals auf und fassten auch im Mainstream Fuß: 2008 gewannen sie für Brandenburg den Bundesvision Song Contest in Hannover. Mittlerweile experimentieren die Potsdamer auch mit Dubstep und Rap. In ihrer Heimatstadt geben sie jedes Jahr ein großes Jahresabschlusskonzert - mittlerweile ist daraus eine Abschlusstour für Zehntausende Zuschauer geworden.

Kurzprofil von Subway To Sally Gründung 1990 Genre Mittelalter-Rock Gesang Eric Fish Akustikgitarre, E-Trumscheit Simon Akustikgitarre, Drehleier Bodenski E-Gitarre, Mandoline Ingo Hampf Bass Sugar Ray Schlagzeug Simon Michael Violine Ally Storch

