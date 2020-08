Stand: 06.08.2020 12:09 Uhr - Hallo Niedersachsen

Combichrist treten beim M'era Luna virtuell 2020 auf. Das Festival in Hildesheim wurde Corona-bedingt abgesagt. Auf ndr.de/meraluna laufen dafür am 8. August elf Stunden lang die besten Konzerte des Jahres 2019.

Eigentlich wollte der Norweger Andy LaPlegua Combichrist als reines Studioprojekt begreifen. Doch die große Nachfrage nach seiner Musik ließ ihn eine Band gründen und auf Tour gehen. Seitdem rocken ihre Fans zu aggressivem Techno und Industrial. Die Texte sind hart: Oft drehen sie sich um Sex, Drogen und Gewalt. 2009 entdeckten Rammstein die Band für sich und Combichrist durften erst bei ihrer Europatournee und später in den USA als Vorgruppe spielen. Die Band verkörpert glaubwürdig die Wut und Verzweiflung, die in ihren Songs steckt und wird hat auch in Hildesheim mit ihren tanzbaren und überraschenden Rhythmen das Publikum begeistert.

Kurzprofil von Combichrist Gründung 2003 Genre Industrial Metal Gesang Andy LaPlegua Gitarre Eric13 Perkussion Will Spodnick Schlagzeug Dane White

