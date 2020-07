Stand: 22.07.2020 14:30 Uhr - Show & Musik

M'era Luna virtuell: 14 Acts im Livestream - Übersicht

Zahlreiche Festivals sind im Sommer 2020 Corona-bedingt abgesagt worden. Das M'era Luna in Hildesheim gehört dazu. Eigentlich hätten bis zu 25.000 Gothic-, Wave- und EBM-Fans ein Wochenende lang zusammen ihre Lieblingsbands feiern sollen. Doch NDR.de macht aus der Not eine Tugend und lässt das M'era Luna Festival virtuell stattfinden. Am Sonnabend, den 8. August gibt es von 15 Uhr bis etwa 2 Uhr nachts auf NDR.de/meraluna 14 Highlight-Konzerte des Festivals 2019 im Livestream.

Die Bands in der Übersicht

Beim M'era Luna virtuell gibt es folgende Bands zu sehen:

Die genaue Reihenfolge der Acts und der Beginn der jeweiligen Konzerte werden bald hier veröffentlicht. Alle Auftritte gibt es im Anschluss auch online zum Nachsehen.

M'era Luna 2021: Alle Acts des Vorjahres dabei

39 Acts hatten sich bereits für das M'era Luna Festival 2020 angekündigt - und alle werden ein Jahr später tatsächlich dabei sein. Das 21. M'era Luna Festival soll am 7. und 8. August 2021 wieder auf dem Flugplatz Hildesheim-Drispenstedt stattfinden. Zu den Headlinern gehören dann etwa ASP vs. The Little Big Men, Danzig und The Sisters Of Mercy. Wer für das Festival 2020 Tickets gekauft hat, kann diese umschreiben lassen. Der offizielle Ticketverkauf für 2021 soll in Kürze beginnen.

