M'era Luna 2021: Mono Inc. und Subway To Sally im Video-Stream Stand: 21.07.2021 10:48 Uhr Das M’era Luna Festival findet Corona-bedingt ohne Publikum statt. ARTE Concert und NDR zeigen am 7. August 2021 Auftritte der Bands Mono Inc. und Subway To Sally im Video-Stream. Dazu gibt es Konzert-Highlights vergangener Jahre.

Das M'era Luna in Hildesheim ist jedes Jahr eines der größten Treffen für Fans der schwarzen Szene. Gothic, Rock, Metal oder Wave - das Programm ist vielfältig. Das Festival ist auf Anfang August 2022 verschoben. Doch Fans müssen nicht traurig sein: In diesem Jahr gibt es erneut einen Video-Stream. Für Festival-Feeling sorgen gleich zwei Acts auf der Bühne der Kulturkirche in Hamburg-Altona: die Hamburger Band Mono Inc. ("Children Of The Dark") und Subway To Sally ("Sieben") aus Potsdam.

Festival-Highlights mit Joachim Witt und VNV Nation

Neben den Auftritten der Headliner sind im Video-Stream am 7. August Konzert-Highlights der vergangenen Festival-Jahre zu sehen. Geplant sind unter anderem:

And One (2017) - "So klingt Liebe"

(2017) - "So klingt Liebe" VNV Nation (2019) - "Genesis"

(2019) - "Genesis" Schandmaul (2017) - "Bin Unterwegs"

(2017) - "Bin Unterwegs" Joachim Witt (2019) - "Goldener Reiter"

(2019) - "Goldener Reiter" Corvus Corax (2019) - "Havfrue"

Mono Inc. - Weltweiter Erfolg mit "Children Of The Dark"

Mono Inc. - gegründet im Jahr 2000 - sind musikalisch zwischen Gothic- und Darkrock anzusiedeln. Durch eine gemeinsame Tour mit Unheilig wird die Band um Sänger Martin Engler, Gitarrist Carl Fornia, Bassist Manuel Antoni und Schlagzeugerin Katha Mia einem breiten Publikum bekannt. Jahrelang singen die Musiker ihre Texte ausschließlich in englischer Sprache, bis 2013 der erste deutschsprachige Song "Heile, heile Segen" erscheint. Das Experiment stößt bei den Fans auf geteiltes Echo und wird von der Band schnell wieder aufgegeben. Der weltweit erfolgreiche Song "Children Of The Dark" bestärkt diese Entscheidung. Es folgen Songs wie "Welcome to Hell" und "The Book of Fire". Aktuell arbeiten Mono Inc. an neuen Stücken und fantasievollen Variationen ihrer alten Songs.

Subway To Sally - Mit "Sieben" die Charts gestürmt

Subway To Sally bilden die Speerspitze der deutschen Mittelalterrock-Bewegung. Vor allem die Live-Qualitäten der Band sind legendär. Mit harter Rock- und Metalmusik, angereichert mit Instrumenten wie Dudelsack, Drehleier, Laute, Schalmei, Geige oder Flöte, bestreiten sie mehr als 1.600 Konzerte in ihrer inzwischen über 30-jährigen Karriere. Der Song "Sieben" hält sich sieben Wochen in den Charts. Die musikalische Reise beginnt für Subway To Sally in kleinen Clubs und führt die Musiker zu großen Festivals wie dem Rock am Ring, M'era Luna oder Deichbrand. Beim Wacken Open Air spielt die Band in den vergangenen 20 Jahren im Hauptprogramm sicher öfter als jede andere Band. Deswegen nennen sich die sieben Potsdamer um Frontmann Eric Fish gern augenzwinkernd "Wacken-Weltmeister".

Weitere Informationen M'era Luna: Festival 2021 mit digitalem Angebot Das M'era Luna Festival soll erst 2022 wieder stattfinden. 2021 gibt es eine Crypt Edition - mit exklusiven Konzerten im Stream. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 07.08.2020 | 06:00 Uhr