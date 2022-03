Stand: 18.03.2022 07:29 Uhr Zu wenig Personal: Klinikum schränkt Behandlungsangebot ein

An vielen Kliniken fällt zurzeit Personal aus - wegen Krankheit, Corona-Quarantäne oder weil zuhause Kinder zu betreuen sind. Besonders extrem ist die Situation derzeit am Klinikum Lüneburg. Fast 200 Beschäftigte seien deshalb nicht da, so Geschäftsführer Michael Moormann. Aus diesem Grund können derzeit 40 Betten nicht belegt werden. Auch ein Operationssaal bleibe geschlossen. Es komme zu längeren Wartezeiten und planbare OPs würden zum Teil verschoben. Auch die Ambulanz sei betroffen. Notfälle würden aber jederzeit versorgt, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.03.2022 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus