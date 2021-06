Stand: 24.06.2021 07:45 Uhr Lüneburg: Aktivisten bauen Klima-Camp als Mahnwache auf

In Lüneburg wird derzeit ein langfristiges Klima-Camp aufgebaut. Am Marienplatz, in Sichtweite des Lüneburger Rathauses, wollen Umweltaktivisten nach eigenen Angaben mit Zelten und Plakaten so lange protestieren, bis lokale Politiker nachhaltig und klimafreundlicher handeln. "Wir verstehen das Camp als Mahnwache, um zu zeigen, dass jetzt gehandelt werden muss", sagte Mitorganisator Merlin Keitz dem NDR in Niedersachsen. Ein Schichtplan sei ausgearbeitet - damit solle sichergestellt werden, dass das Camp rund um die Uhr besetzt ist. Eigentlich hätte das Camp schon vor zwei Wochen aufgebaut werden sollen, aber die Stadt Lüneburg hatte den Marienplatz als Ort verboten und stattdessen den etwas abseits gelegenen Lambertiplatz ins Spiel gebracht. Dagegen haben die Aktivisten erfolgreich geklagt.

