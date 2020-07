Stand: 30.07.2020 16:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bremervörde: Bau von Wasserstoff-Tankstelle startet

Vertreter der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) haben am Donnerstag in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) den ersten Spatenstich für eine Wasserstoff-Tankstelle für Passagierzüge gesetzt. Anfang 2022 sollen dort 14 Regionalzüge täglich tanken können. Nach Angaben der LNVG ist es die weltweit erste Wasserstoff-Tankstelle für Personenzüge. Zwischen Bremervörde, Cuxhaven und Bremerhaven hatten bis Ende Februar zwei mit Wasserstoff betriebene Züge bereits in einer Testphase verkehrt.

