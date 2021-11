Stand: 28.11.2011 17:47 Uhr "Wir hätten noch länger ausgehalten" von Marie Marzahn, NDR.de

Die Müdigkeit steht ihm ins Gesicht geschrieben, als Fritz Pothmer Hand in Hand mit seiner Frau über die Esso-Wiese in Dannenberg in Richtung Pressezelt schlendert. Die Sonne strahlt, aus den Töpfen der "Volxküche" steigen Dampfschwaden in den blauen Himmel. Von allen Seiten klopfen ihm Menschen auf die Schulter, begrüßen ihn strahlend. "Endlich kann man dir wieder die Hand geben", witzeln sie herum.

Die neuen "Helden von Hitzacker"

Fritz Pothmer ist eine der neuen Symbolfiguren der Anti-Atomkraft-Bewegung: der "Helden von Hitzacker". Fast 15 Stunden haben sie den Castor in Richtung Gorleben aufhalten können, angekettet an eine raffinierte Pyramidenkonstruktion auf der eingleisigen Bahnstrecke nach Dannenberg. So raffiniert, dass die Polizei kapitulieren musste. Pothmer und seine drei Mitstreiter der Bäuerlichen Notgemeinschaft lösten sich schließlich aus eigenem Willen von ihren Rohrverkettungen.

Bio-Landwirt im Widerstand

Pothmer wirkt unsicher, als er – umringt von seinen neuen "Fans" - vor dem Zelt steht. Zusammen mit seinem Vater bewirtschaftet der 27-Jährige einen Bio-Hof in Teichlosen, hält Milchkühe und erntet Kartoffeln. Seine Familie ist im wendländischen Widerstand bekannt, stand schon häufig in der Öffentlichkeit. Aber dennoch scheint er mit so viel Presserummel nicht gerechnet zu haben. "Jetzt beginnt der anstrengende Teil", sagt Pothmer angesichts der vielen Interviews, die er heute noch geben muss.

"Bevor der Arm drin war, war ich nervös"

Einige Meter von ihm entfernt stehen - umringt von Journalisten - seine Mitstreiter, Heiko Müller und Georg Janssen. Die vierte im Bunde, Hanna Schwarz, ist nicht erschienen. Herzlich begrüßt man sich. Am Vorabend haben sie noch zusammen auf Pothmers Hof gefeiert. Das erklärt die Müdigkeit, denn die Pyramide sei eigentlich gar nicht so anstrengend gewesen. "Bevor der Arm drin war, war ich nervös", sagt Pothmer. Als sie festsaßen, hätten sich die Sanitäter gewundert, wie niedrig ihr Puls war.

"Wendland Engineering" dank "Bauernschläue"

Dass die Polizei so lange brauchte und die Betonkonstruktion dann doch nicht lösen konnte, überrascht Pothmer. "Meine Einschätzung war, dass sie pfiffiger sind", sagt er. Zur genauen Konstruktion der sogenannten Adventspyramide, will er sich nicht äußern. "Wer weiß, vielleicht müssen wir ja nochmal ran", lacht Pothmer. Auch sein Kollege Heiko Müller spricht später auf der Pressekonferenz lediglich von "Wendland Engineering". Mit "Bauernschläue" hätten sie das bislang größte Hindernis des Castor-Transports 2011 gebaut.

Wie war die Pyramide gebaut? Viel verraten die Bauer nicht über die Konstruktion ihrer Betonpyramide: Es handelt sich um ein Konstrukt von zwei ineinander beweglichen Beton-Teilen. "Matrjoschka-Technik" nennen sie ihr System. Zwischen beiden Pyramiden-Teilen verlaufen Rohre, in denen ihre Hände steckten.



Zur genauen Zusammensetzung des Materials schweigen die Landwirte. Nur soviel weiß man: Verwendet wurden Stahl und Beton. Unterschiedliche Mischungen wurden immer wieder übereinander geschichtet, so dass viele verschiedene Werkzeuge der Polizei zum Einsatz kommen mussten.

"Viel Gehirnschmalz investiert"

Seit dem letzten Castor-Transport wurde an der Pyramidenkonstruktion getüftelt, wie Müller berichtet. Etwa 20 Leute waren daran beteiligt, verrät Pothmer später. Regelmäßig habe man sich abends getroffen und "wirklich viel Gehirnschmalz investiert". Mit Genugtuung hat er immer mal wieder auf die Uhr geschaut, berichtet Pothmer von den 15 Stunden auf den Gleisen. Zehn Karten für das Beatsteaks-Konzert im Kölner E-Werk habe ihnen ein Beamter versprochen, wenn sie freiwillig gehen. Obwohl sie sich mit einem Aufnäher als Fans der Band geoutet hatten, nützte auch dieser Versuch nichts.

"Genugtuung, die Polizei scheitern zu sehen"

Auch wenn sie ihre Forderungen, der sofortige Baustopp im Gorlebener Salzstock und der sofortige Stopp aller Castor-Transporte ins Wendland, nicht durchsetzen konnten, bezeichnen die Landwirte die Pyramide als gelungene Aktion. "Wir hätten noch länger ausgehalten", sagt Pothmer. "Es war eine Genugtuung, die Polizei scheitern zu sehen", ergänzt Müller auf der Pressekonferenz. Durch deren Fehlverhalten hätten sie letztendlich aufgeben müssen.

Entgegen der Warnungen der Bauern, hatten die Beamten immer mehr Steine unter der Pyramide entfernt und das Objekt "geschottert". Die Konstruktion aus Stahl und Beton war dadurch in einen Hohlraum abgerutscht. Die Gesundheit der Angeketteten war durch Verlagerungen der Rohre im Innern der Pyramide gefährdet.

"Man weiß, wofür man es tut"

Sanitäter trugen die vier Aktivisten schließlich von den Gleisen. "Nur zur Sicherheit, wir hätten auch Laufen können", sagt Pothmer. Er wird auch an weiteren Blockade-Aktionen teilnehmen. "Meine Frau ist schwanger. Man weiß, wofür man es tut", sagt er, atmet einmal tief durch und geht hinüber zum nächsten Interview.