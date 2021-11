Stand: 28.11.2011 15:30 Uhr Vom Gleis auf die Straße - Blockade in Gorleben

Auch als es in Strömen regnete, ist niemand aufgestanden: Bereits am Sonntagnachmittag saßen rund 1.000 Menschen in der Ortseinfahrt von Gorleben auf der Straße, um den Castor an einer Durchfahrt zum Zwischenlager zu hindern. Mitterweile sind es rund 1.300 Blockierer. Das berichten NDR Reporter vor Ort. Die Demonstranten halten eine Strecke von rund 300 Metern besetzt. Zu der Straßenblockade aufgerufen hatte die Anti-Atomkraft-Initiative "X-tausendmalquer".

Zufahrtswege um Gorleben dicht

Die Polizei hat das Gebiet um das Zwischenlager in Gorleben weiträumig abgeriegelt. Eine Durchfahrt von Gedelitz nach Gorleben ist über die Straße nicht mehr möglich, wie NDR Reporter berichten. Viele Aktivisten seien daher durch die Wälder von Gedelitz in Richtung Gorleben gekommen. Die Stimmung auf der Straße sei gut, auch wenn es zeitweise gestürmt und geregnet habe, so die Aktivisten.

Letzter Weg der Castoren führt über Straße

Seit dem frühen Morgen steht der Castor am Verladebahnhof in Dannenberg. Derzeit werden die Castoren auf Spezialfahrzeuge verladen, denn die Atommüll-Behälter können nur über die Straße zum Zwischenlager nach Gorleben transportiert werden. 2010 hatte ein manipulierter Getränkelaster der Umweltschutz-Organisation Greenpeace die Straßen-Weiterfahrt der Castoren um etwa vier Stunden verzögert.

Auch in diesem Jahr haben Greenpeace-Mitarbeiter mit einem Kleintransporter in Klein Gusborn die mögliche Süd-Route versperrt. Seit dem Vormittag ist die Polizei damit beschäftigt, die Beton-Konstruktion, mit der die Atomkraft-Gegner den Wagen am Boden verankert haben, zu lösen.

Traditionell Blockaden vor Gorleben

Von Dannenberg gibt es zwei mögliche Wege nach Gorleben: eine Nord- und eine Süd-Route. Andere Straßen können die Tieflader aufgrund ihres Gewichts und ihrer Breite nicht befahren. Im Ort Grippel treffen beide Routen aufeinander.

Eine einzige Straße führt dann noch nach Gorleben. Traditionell kommt es dort zu vielen Blockaden der Castor-Gegner. Im Vorjahr hielten Aktivisten die Einfahrt nach Gorleben für viele Stunden besetzt. Immer wieder ist es auch zu Trecker-Blockaden gekommen. In deren Schutz wurde mehrfach versucht, die Straße zu unterhöhlen und sie somit unbefahrbar zu machen.

Was machen die Bauern?

Ohnehin ist offen, was noch von den Bauern zu erwarten ist. In den Vorjahren hatte die "Bäuerliche Notgemeinschaft" immer wieder versucht, mit ineinander verkeilten Treckern auf der Straße eine Weiterfahrt des Castors nach Gorleben zu verhindern. Haben sie sich in diesem Jahr auf die Gleise konzentriert?

Vier Bauern hatten sich am Sonntagmorgen mit einer Betonpyramide auf der Bahnstrecke nach Dannenberg festgekettet. Die Polizei arbeitete stundenlang an ihrer "Befreiung", konnte die Beton-Blockade jedoch nicht auflösen. Gegen Mitternacht gaben die vier Landwirte daraufhin freiwillig auf.

Karte: Die Route auf der Straße (grün) sowie die Alternative (rot)

