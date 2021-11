Stand: 29.10.2011 17:28 Uhr 6.000 Castor-Gegner läuten "heißen Herbst" ein

Das gelbe X war wieder an vielen Orten in Deutschland sichtbar - in Fußgängerzonen, auf Marktplätzen, vor Bahnhöfen und auch in Zügen. Am bundesweiten Aktionstag haben Atomkraft-Gegner in rund 60 Städten gegen den bevorstehenden Castor-Transport ins Zwischenlager Gorleben im Speziellen und gegen die Atompolitik der Bundesregierung im Allgemeinen demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich rund 6.000 Menschen an den Veranstaltungen.

Aktionen in zahlreichen Städten Niedersachsens

Im Wendland beteiligten sich nach Angaben örtlicher Initiativen rund 100 Menschen an einem demonstrativen Spaziergang entlang der Bahnstrecke, auf der die elf Castor-Behälter nach Dannenberg gebracht werden sollen. Die meisten Aktivisten waren zuvor gemeinsam mit einem Zug zum Bahnhof Leitstade gefahren. Kundgebungen gab es auch in Göttingen, Celle und Lüneburg. In der Hildesheimer Fußgängerzone simulierten Atomkraftgegner einen Atommülltransport mit Castor-Attrappen. In Stadthagen rollten Umweltschützer Fässer durch die Innenstadt.

Die Aktivisten betrachten ihren Protest als Auftakt für einen heißen Herbst, den sie den politischen Entscheidungsträgern bereiten wollen.

"Castor-Transport zementiert Standort"

"Wir laufen uns für den ab 24. November geplanten Transport warm", hatte der Sprecher der Bürgerinitiative (BI) Lüchow-Dannenberg, Wolfgang Ehmke vor dem Aktionstag angekündigt. Sein Mitstreiter Jochen Stay von der Organisation "ausgestrahlt" erklärte im Vorfeld: "Wir fordern mit diesen Aktionen die Bundesregierung auf, den Bau des Atommüll-Endlagers im völlig ungeeigneten Salzstock von Gorleben zu beenden. Mit jedem weiteren Castor-Transport wird der Standort zementiert. Es werden Tatsachen geschaffen, die dem Gerede von Ergebnisoffenheit Hohn sprechen."

Kirche: "Wir haben ein Ewigkeitsproblem"

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider, hat bei einem Besuch des Salzstocks Gorleben am Sonnabend einen Neuanfang bei der Endlager-Suche gefordert. Dazu gehöre auch, dass die Erkundungsarbeiten in Gorleben gestoppt werden müssen, sagte Schneider. "Man braucht ein neues Konzept", so der EKD-Chef.

Schneider war zwei Tage gemeinsam mit dem hannoverschen Landesbischof Ralf Meister durch die Region gereist. Der Gorleben-Konflikt sei auch nach dem Atom-Ausstieg ein Thema für die Kirche, denn aus der Endlager-Problematik könne man nicht aussteigen, so Schneider. "Wir haben hier ein Ewigkeitsproblem."

Castor-Entscheidung Anfang nächster Woche

Ob der Transport mit den elf Castoren aus Frankreich tatsächlich am 24. November rollt, steht allerdings noch gar nicht fest. Das Datum wurde bislang nur von den Atomkraftgegnern genannt. Niedersachsens Umweltminister Hans-Heinrich Sander (FDP) will voraussichtlich Anfang der Woche bekannt geben, ob und wann die Behälter mit Atommüll nach Gorleben gebracht werden dürfen. Hintergrund: In den letzten Wochen hatte es viel Aufregung um erhöhte Strahlenwerte am Zwischenlager gegeben. Gorleben-Gegner und die Opposition im Landtag halten die offiziellen Messungen für falsch und fordern, den Transport abzusagen.

Hauptangriffsziel: der Bundesumweltminister

Aber selbst im Fall einer Absage oder Verschiebung haben die Aktivisten Gründe genug zu protestieren: Hauptangriffsziel ist Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU), weil er die Erkundung des Salzstocks Gorleben wieder zugelassen hat. Selbst Parteifreund und Ministerpräsident David McAllister hat mittlerweile deutliche Zweifel an der Eignung Gorlebens als Endlager. Doch der Bundesumweltminister will sich nicht auf eine Suche nach alternativen Standorten einlassen. Aus Protest haben die Atomkraftgegner zuletzt den von Röttgen initiierten "Gorleben-Dialog" boykottiert.

Groß-Demo in Dannenberg am 26. November

Schon seit Monaten bereiten sich die Atomkraftgegner auf den Castor-Transport vor - mit Trainingseinheiten für das "Schottern" und für Sitzblockaden. Höhepunkt ihres Widerstands soll eine Großdemonstration am 26. November in Dannenberg sein - in Sichtweite der Route des Atommüllzuges. Am selben Ort hatten beim letzten Castor-Transport vor einem Jahr Zehntausende Menschen protestiert.