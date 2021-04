Stand: 20.04.2021 08:10 Uhr Zweitimpfung für Ü-80-Jährige in Dahlenburg verschoben

Für rund 120 Personen in der Samtgemeinde Dahlenburg (Landkreis Lüneburg) fällt am Dienstag ihr zweiter Corona-Impftermin im Bürgerhaus aus. Das hat der Leiter des Impfzentrums mitgeteilt und sich bei den betroffenen Über-80-Jährigen entschuldigt. Der neue Termin ist nun drei Wochen später am 11. Mai - an den bereits vereinbarten Uhrzeiten ändert sich nichts. Nach Angaben des Impfzentrums liegt der neue Termin weiterhin im vorgegebenen Zeitfenster für die Zweitimpfung. Die Termine mussten verschoben werden, weil es ein Missverständnis bei der Absprache zwischen dem Impfzentrum und der Samtgemeinde Dahlenburg gegeben hatte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.04.2021 | 06:30 Uhr