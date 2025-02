Stand: 13.02.2025 09:24 Uhr Zweite Brücke über die Bahnstrecke Winsen-Hamburg gesperrt

Zwischen Stelle und Fliegenberg (Landkreis Harburg) ist eine Brücke über Bahngleise für den Verkehr gesperrt worden. Nach Angaben des Landkreises ist die Brücke am zentralen Kreisverkehr in Stelle nicht mehr sicher. Eine Berechnung hat demnach ergeben, dass die Brücke unverzüglich für den Verkehr gesperrt werden muss. Selbst Fußgänger dürfen sie bis auf Weiteres nicht betreten. Der Landkreis Harburg will nun ein zweites Gutachten erstellen lassen und damit prüfen, ob die Brücke repariert werden kann oder neu gebaut werden muss. Die Bahnbrücke in Stelle sei bis auf unbestimmte Zeit unbenutzbar, sagte ein Landkreissprecher dem NDR Niedersachsen. Die offizielle Umleitung führt Autofahrer über Winsen. Neben der Decatur-Brücke in Maschen ist damit nun die zweite Überführung über die Bahnstrecke Winsen-Hamburg nicht mehr passierbar. Auswirkungen auf den Bahnverkehr hat die Brückensperrung den Angaben zufolge nicht.

