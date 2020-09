Stand: 15.09.2020 08:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zwei Verletzte bei Unfall in Stade

Bei einem Unfall in Stade haben am späten Montagabend zwei Personen Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein 28-Jähriger aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Wagen kam daraufhin von der Straße ab und prallte gegen ein Baum. Der Fahrer und sein 31-jähriger Beifahrer wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden.

