Stand: 05.02.2022 18:53 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Unfallserie auf A1 bei Sittensen

Ein Hagelschauer hat am Sonnabend auf der A1 zwischen Sittensen (Landkreis Rotenburg) und Heidenau (Landkreis Harburg) mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Die Polizei zählte neun Kollisionen, ein Sprecher verwies auf ein "außergewöhnliches Unfallgeschehen". Insgesamt neun Menschen wurden bei den Kollisionen zwischen 6 und 9 Uhr verletzt, zwei davon schwer. Allein kurz vor der Anschlussstelle Heidenau kam es binnen weniger Minuten in beiden Fahrtrichtungen zu Unfällen mit insgesamt fünf beteiligten Autos. Bei einem weiteren Unfall kurz hinter der Anschlussstelle Sittensen rutschte ein Wagen zunächst in den Seitenraum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Ein Insasse wurde leicht verletzt. Die Autobahn musste aufgrund der Unfälle mehrfach gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 200.000 Euro.

