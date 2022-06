Stand: 04.06.2022 13:20 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Brand einer Scheune bei Uelzen

Beim Brand einer Scheune im Suhlendorfer Ortsteil Grabau (Landkreis Uelzen) sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Ursache für das Feuer waren offenbar Dacharbeiten, wie die Polizei mitteilte. Die Männer hatten mit Brennern Dachpappen auf das Scheunendach aufgebracht. Der Brand brach am Freitag gegen 18.45 Uhr aus. Ein Mann erlitt starke Verbrennungen, die er sich vermutlich bei Löschversuchen zuzog. Ein weiterer Mann erlitt bei einem Sprung vom Dach eine Handfraktur. Aufgrund der schweren Brandverletzungen wurde einer der Männer mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Spezialklinik geflogen. Die Scheune wurde durch das Feuer komplett zerstört. Ein anliegendes Wohngebäude wurde ebenfalls leicht beschädigt, sodass ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

