Stand: 12.07.2021 08:25 Uhr Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Rettungswagen

Am Sonntagabend hat es im Landkreis Harburg zwischen Kakenstorf und Sprötze einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Polizei war ein Auto auf der Kreisstraße vermutlich in den Gegenverkehr geraten und mit einem Rettungswagen kollidiert. Der 27-jährige Fahrer des Autos und die 60-jährige Fahrerin des Rettungswagens wurden dabei eingeklemmt und schwer verletzt mit Hubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Der Rettungswagen befand sich nicht im Einsatz. Die Kreisstraße zwischen Kakenstorf und Sprötze musste laut Polizei bis spät in die Nacht gesperrt werden.

VIDEO: Unfall mit Rettungswagen: Zwei Menschen schwer verletzt (1 Min)

