Zwei Prozesse, zwei tote Frauen: Femizide vor Gericht Stand: 21.03.2022 20:42 Uhr Femizide, die Tötung von Frauen wegen ihres Geschlechts, werden in Niedersachsens Kriminalstatistik nicht gesondert erfasst. Diese Woche werden zwei Tötungen von Frauen in Niedersachsen verhandelt.

Ein Prozess beginnt am Dienstag vor dem Landgericht Lüneburg. Angeklagt ist ein 38 Jahre alter Mann. Ihm wird vorgeworfen, im Oktober vergangenen Jahres seine schwangere Lebensgefährtin getötet zu haben. Wie eine Gerichtssprecherin sagte, soll er sie zuvor in einem Streit gewürgt haben. In dem Mordprozess sind zum ersten Verhandlungstag acht Zeugen geladen.

VIDEO: Femizid: Wenn Männer Frauen töten (14 Min)

Auf vermeintlichen Nebenbuhler und Lebensgefährtin eingestochen

Am Landgericht Oldenburg beginnt am Dienstag ein Mordprozess, bei dem eine Frau und ein Mann starben. Ein 34-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 3. Oktober 2021 in einer Bar in Delmenhorst erst einen vermeintlichen Nebenbuhler erstochen zu haben. Danach soll er seine Lebensgefährtin mit einem Messer so stark verletzt haben, dass sie zwei Tage später starb. Die Anklage wirft dem 34-Jährigen Mord aus niedrigen Beweggründen vor.

Erste Studie zu Femiziden in Deutschland in Arbeit

Aktuell führen Kriminologen aus Niedersachsen und Baden-Württemberg die erste evidenzbasierte Studie zu Femiziden in Deutschland durch. Erforscht werden sollen darin die Hintergründe für Frauenmorde.

