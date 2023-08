Stand: 10.08.2023 09:33 Uhr Zwei Pferde sterben nach Zusammenstoß mit Autos

Zwei entlaufene Pferde sind nach einem Zusammenprall mit Fahrzeugen auf der Bundesstraße 440 in Ottingen bei Visselhövede (Landkreis Rotenburg) gestorben. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am frühen Donnerstagmorgen, als es noch dunkel war. Ein drittes Pferd hat keine Verletzungen erlitten. An dem Unfall waren zwei Pkw beteiligt. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Ein Wagen blieb unbeschädigt, zur Schadenshöhe des anderen macht die Polizei keine Angaben. Warum die Pferde in der Dunkelheit auf die Bundesstraße liefen, muss noch geklärt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.08.2023 | 13:30 Uhr