Stand: 19.02.2021 12:29 Uhr Zwei Menschen in psychiatrischer Klinik in Lüneburg getötet

In der psychiatrischen Klinik in Lüneburg soll ein Patient in der Nacht zu Freitag zwei Menschen getötet und eine Mitarbeiterin schwer verletzt haben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Einsatzkräfte notwendig, um den 21-jährigen mutmaßlichen Täter zu überwältigen und festzunehmen. Er steht in dringendem Verdacht, einen 54-jährigen Patienten getötet und einen weiteren, 56 Jahre alten Mann so schwer verletzt zu haben, dass dieser am Vormittag im Krankenhaus verstarb. Außerdem soll mutmaßliche Täter eine 61-jährige Krankenschwester schwer und eine 42-jährige leicht verletzt haben. Auch ein Polizeibeamter wurde bei dem Versuch, den Mann zu überwältigen, leicht verletzt. Wie es zu der Tat kommen konnte, ist noch unklar. Nach Angaben einer Sprecherin des Psychiatrischen Klinikums hatte sich der mutmaßliche Täter gestern freiwillig eingewiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.02.2021 | 07:30 Uhr