Stand: 24.07.2024 11:50 Uhr Zwei Geldautomaten in Vögelsen gesprengt: Polizei sucht Verdächtige

In Vögelsen (Landkreis Lüneburg) haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen zwei Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, standen die Automaten in zwei benachbarten Gebäuden. Die beiden Häuser wurden durch die Explosionen gegen 3.30 Uhr stark beschädigt. Umliegende Gebäude mussten aber nicht evakuiert werden, wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Sprengstoffexperten waren vor Ort, um die Automaten zu untersuchen. Anschließend haben Ermittlerinnen und Ermittler Spuren gesichert. Laut Polizei sollen die Verdächtigen in einem dunklen Auto geflüchtet sein. Nach ihnen wird gefahndet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.07.2024 | 10:00 Uhr