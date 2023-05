Stand: 02.05.2023 18:10 Uhr Zwei Frauen mit 1,9 Promille festgenommen - Reanimation auf Wache

Die Polizei Bremervörde hat in der Nacht zu Sonntag zwei betrunkene Frauen in Gewahrsam genommen, die immer wieder auf die Straße liefen und sich und andere gefährdeten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die beiden 24- und 25-Jährigen hätten keine Hilfe zugelassen und seien deshalb vorsorglich festgenommen worden. Dabei leisteten sie laut Polizei heftigen Widerstand. Sie hätten die Beamten getreten und beleidigt; zwei von ihnen seien leicht verletzt worden. Atemalkoholtests haben bei beiden Frauen mehr als 1,9 Promille angezeigt, wie es weiter hieß. Um ihnen Blutproben zu entnehmen und ihre Haftfähigkeit zu beurteilten, seien ein Arzt und ein Team des Deutschen Roten Kreuzes hinzugerufen worden. Im weiteren Verlauf zeigten sich laut Polizei bei der 24-Jährigen ernsthafte, gesundheitliche Probleme. Sie musste reanimiert werden, wie es weiter hieß. Danach kam sie in eine Klinik. Die 25-Jährige sei bis Montagmorgen in Polizeigewahrsam geblieben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.05.2023 | 14:30 Uhr