Stand: 08.02.2022 08:22 Uhr Zwei Familien geraten in Uelzener Amtsgericht aneinander

Im Umfeld eines Prozesses am Amtsgericht Uelzen ist es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Familien gekommen. Laut Polizei lief am Montagvormittag ein Prozess gegen einen Mann wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung. Der Vater des Angeklagten betrat währenddessen das Gebäude als Besucher und wurde den Angaben zufolge vom Vater des Opfers im Gerichtsverfahren unvermittelt geschlagen und verletzt. In der Folge kam es zu einem weiteren Handgemenge zwischen den Familien. Dabei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Justizvollzugsbeamte und als Zeugen anwesende Polizisten konnten die Situation kurz beruhigen. Beim Abtransport des verletzten Vaters kam es erneut zu Handgreiflichkeiten. Dabei setzte die Polizei dann Pfefferspray ein. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.02.2022 | 07:30 Uhr