Stand: 13.12.2021 08:21 Uhr Zwei Brände in Flüchtlingsunterkunft: Bewohner festgenommen

In der Gemeinde Stelle im Landkreis Harburg musste die Feuerwehr am Wochenende zweimal zu Bränden in der Flüchtlingunterkunft ausrücken. Ein 27-jähriger Bewohner steht im Verdacht, die Feuer gelegt zu haben. Er wurde nach Polizeiangaben in der Nacht zum Sonnabend vorläufig festgenommen, weil die Staatsanwaltschaft zunächst aber keinen dringenden Tatverdacht erkannte, wieder freigelassen. Nachdem es in der Nacht zu Sonntag erneut in dem von ihm bewohnten Zimmer zu brennen begonnen hat, sitzt der Mann jetzt in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.12.2021 | 08:30 Uhr