Stand: 03.09.2020

Zwei Brände im Landkreis Rotenburg

Gleich zwei Brände in Landkreis und Stadt Rotenburg (Wümme) haben am Mittwochabend zu Schäden im Wert von rund 50.000 Euro geführt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Auf einem Campingplatz in Hipstedt brannte eine Wohnlaube laut Polizei komplett ab, nachdem der 87-jährige Bewohner seine Gasheizung anstellen wollte. Warum austretendes Gas verpuffte, sei noch unklar. Der Mann blieb unverletzt.

In der Stadt Rotenburg brannte ein Schuppen ab. Nach Polizeiangaben mussten zwei nahe gelegene Wohnungen geräumt werden - eine davon sei nun durch Löschwasser und Rauch nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine unbeaufsichtigte Kerze auf einer Terrasse neben dem Schuppen die Ursache für das Feuer.

