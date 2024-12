Stand: 28.12.2024 11:05 Uhr Zwei Autos in Flammen: Teil der Brandserie in Amt Neuhaus?

In der Gemeinde Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) haben am Donnerstagabend zwei Autos gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr meldeten Anwohner gegen 18 Uhr den ersten Brand. Zwei Stunden später stand demnach 300 Meter entfernt ein weiteres Auto in Flammen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro. Im Amt Neuhaus brennt es über die vergangenen zwei Jahren immer wieder, ohne dass laut Polizei eine natürliche Ursache oder ein technischer Defekt erkennbar sind. Die Beamten halten es für wahrscheinlich, dass ein Brandstifter zündelt. Die Polizei Lüchow bittet mögliche Zeugen unter der Telefonnummer (0581) 12 22 15 um Hinweise.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.12.2024 | 06:30 Uhr