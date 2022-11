Stand: 02.11.2022 11:11 Uhr Zusammenstoß mit Trecker: 82-Jähriger schwer verletzt

In Wittkopsbostel (Landkreis Rotenburg) kam es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 82-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann kam mit seinem Transporter aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte daraufhin mit einem entgegenkommenden Trecker. Durch den Aufprall wurde der 82-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr mussten den Mann aus seinem Transporter retten. Anschließend wurde er in das Klinikum nach Rotenburg gebracht. Die Straße war für Bergungs- und Säuberungsarbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt.

VIDEO: Transporter und Trecker kollidieren: Mann schwer verletzt (1 Min)

