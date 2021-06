Zusammenschluss von ADAC-Verbänden: Geplante Fusion vertagt Stand: 26.06.2021 19:03 Uhr Am Sonnabend ist eine geplante Fusion der beiden ADAC-Regionalclubs Hansa und Niedersachsen/Sachsen-Anhalt vertagt worden. Laut einer Sprecherin gab es bei einigen Fragen noch Klärungsbedarf.

Das sagte eine Sprecherin. Die Delegierten des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt haben ihr zufolge zwar einstimmig für die Fusion mit dem ADAC Hansa gestimmt, die Abstimmung zum Verschmelzungsvertrag der Delegierten des ADAC Hansa sei allerdings ungültig gewesen. Daraufhin sei die Sitzung in Embsen bei Lüneburg unterbrochen worden.

Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Beide Regionalclubs sollen zu einem Regionalclub Nord-Ost zusammengehen. Mit mehr als 2,5 Millionen Mitgliedern wäre dieser der zweitgrößte im ADAC. Er umfasst Teile Niedersachsens, Sachsen-Anhalt, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die Clubs versprechen sich von der Fusion eine wirtschaftliche Stärkung. Die knapp 300 Arbeitsplätze in den Verwaltungssitzen in Hamburg und Laatzen sowie in den 17 Geschäftsstellen sollen erhalten bleiben.

