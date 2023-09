Stand: 06.09.2023 11:55 Uhr Zum Schutz der Wälder: Forstbesitzer streuen Kalk

In einigen Wäldern in Niedersachsen wird derzeit Kalk ausgebracht. Dadurch soll der Waldboden neutralisiert werden, dem durch sauren Regen Nährstoffe entzogen wurden. Dazu fliegt ein Hubschrauber über die Wälder und verteilt den Kalk aus der Luft. Insgesamt drei Tonnen pro Hektar gelangen so durch die Baumkronen auf den Waldboden. Dieser wird so für die nächsten fünf bis zehn Jahre vor saurem Regen geschützt. Allein in den Kreisen Uelzen und Lüneburg werden derzeit mehr als 370 Hektar privater Wald gekalkt. Ein ähnlicher Großeinsatz ist Ende September auch bei Soltau (Landkreis Heidekreis) geplant. Danach könnte erst einmal Schluss sein. Denn die privaten Waldbesitzer plagen finanzielle Sorgen. Bisher werden die Kalk-Einsätze zu mindestens 90 Prozent aus öffentlichen Töpfen bezahlt. Für das kommende Jahr will der Bund aus Spargründen das Kalken aber nicht mehr fördern.

