Stand: 21.11.2022 12:02 Uhr Zugstrecke Lüneburg-Dannenberg bis Ende des Jahres gesperrt

Die Zugstrecke zwischen Lüneburg und Dannenberg-Ost ist bis voraussichtlich Ende des Jahres gesperrt. Das teilte der Eisenbahnbetreiber Erixx mit. Als Grund nannte das Unternehmen Bauarbeiten an der Strecke. Nach Angaben einer Sprecherin hatte die Deutsche Bahn nach einem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen im Juni bundesweit sämtliche Gleise überprüft. Dabei seien auf der Strecke der Wendlandbahn bauliche Mängel festgestellt worden. Erixx habe erst vergangene Woche von den Mängeln erfahren, so die Sprecherin weiter.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr