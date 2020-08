Stand: 27.08.2020 07:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zu viele Gäste: Polizei stoppt Trauergemeinschaft

Die Polizei in Soltau hat am Mittwoch eine Trauergemeinschaft teilweise aufgelöst. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Beamten wollten rund 200 Personen zu einer muslimischen Trauerfeier in eine Moschee gehen. Diese hohe Zahl ist wegen der Corona-Auflagen derzeit nicht erlaubt. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit insgesamt 80 Einsatzkräften an, um die Gemeinschaft davon abzuhalten, das Gebäude zu betreten. Die zulässige Anzahl von 50 Personen durfte demnach die Trauerfeier abhalten.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Lüneburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.08.2020 | 06:30 Uhr