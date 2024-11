Stand: 04.11.2024 18:03 Uhr Zu schnell, ohne Führerschein: Autofahrer flieht vor der Polizei

Wegen eines fliehenden Autofahrers hat die Polizei am Samstag auf der B4 bei Uelzen eine Geschwindigkeitskontrolle abgebrochen und die Verfolgung aufgenommen. Das Fahrzeug sei mit 126 statt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Statt an der Kontrollstelle anzuhalten, sei der Autofahrer von der Bundesstraße abgefahren. Nach einer kurzen Fahndung entdeckten die Einsatzkräfte demnach sein Auto verlassen an einer Straße. Von dem Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Beamte fanden den 21-Jährigen den Angaben zufolge schließlich in einem Wohngebiet. Laut Polizei besaß er keinen Führerschein. Dieser sei ihm wegen mehrfachen zu schnellen Fahrens dauerhaft entzogen worden, hieß es.

