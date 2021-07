Stand: 13.07.2021 11:43 Uhr Zoll baut Einsatz-Trainingszentrum in Walsrode

Der Zoll wird eines seiner elf neuen deutschen Einsatz-Trainingszentren in Walsrode bauen. Das hat die Generalzolldirektion in Bonn am Dienstag bekannt gegeben. Das künftige Trainingszentrum in Walsrode besteht aus einer Sporthalle, einer Schießanlage und einem Einsatz-Trainingskomplex für die 2.000 Zöllner zwischen Elbe und Weser. Dort sollen dann täglich bis zu 190 Zöllner geschult werden. Der genaue Baubeginn ist noch nicht bekannt. Trotzdem sind die Pläne bei der Stadt Walsrode schon weit gediehen: Sämtliche Beschlüsse für den Verkauf des gewünschten Grundstücks direkt an der A27 habe der Rat schon in nicht-öffentlichen Sitzungen gefasst, sagte Bürgermeisterin Helma Spöring (parteilos). Durch das Trainingszentrum des Zolls sollen in Walsrode 55 neue feste Arbeitsplätze entstehen.

