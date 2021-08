Stand: 27.08.2021 10:21 Uhr Zoff um geplanten Solarpark in Amt Neuhaus

Um den geplanten Solarpark in Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) gibt es Zoff. Vertreter einer Bürgerinitiative werfen der Gemeinde vor, Anwohner bei der Planung des Parks übergangen zu haben. Zudem sei weder sachgemäß nach einem geeigneten Standort gesucht worden, noch gebe es eine echte Strategie, so der Vorwurf. Die Gemeinde wirft indes die Angriffe von sich. Doch die Vertreter der Bürgerinitiative fordern: Es müsse für die Öffentlichkeit mehr Informationen zu dem Projekt geben. Kurios sei auch: Unterschriftenlisten, die Initiative in Supermärkten auslege, würden häufig zerrissen oder verschwänden einfach. Die Gemeinde ruft nun zur Zusammenarbeit auf. Der geplante Solarpark so groß wie 65 Fußballfelder werden.

