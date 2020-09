Stand: 20.09.2020 14:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zeven: Polizei stellt bewaffneten Mann vor Kita

In Zeven (Landkreis Rotenburg) hat die Polizei einen Mann gestellt, der in der Nähe eines Kindergartens mit einer Schusswaffe unterwegs war. Nach Angaben eines Sprechers befand sich der 44-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde in die Psychiatrie eingeliefert. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes stellten die Beamten weitere Waffen und Munition sicher. Sie wurden der zuständigen Waffenbehörde zur Prüfung übergeben.

