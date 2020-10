Stand: 16.10.2020 10:58 Uhr Zeven: Polizei nimmt 51-Jährigen nach Betrugsversuch fest

Die Polizei in Zeven (Landkreis Rotenburg) hat einen Verdächtigen nach einem telefonischen Betrugsversuch festgenommen. Nach Angaben eines Sprechers hatte eine 66-Jährige einen Anruf erhalten, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass sie einen hohen Geldbetrag gewonnen habe. Sie müsse allerdings zuvor über das Internet Gutscheine im Wert von 400 Euro kaufen. Die Angerufene erkannte den Betrugsversuch und bemerkte zugleich einen Mann, der um ihre Wohnung herumschlich. Als die alarmierten Polizisten ihn festnahmen, verwickelte er sich den Beamten zufolge in Widersprüche. Der 51-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.10.2020 | 10:30 Uhr