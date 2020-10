Stand: 20.10.2020 09:56 Uhr Zeven: 20-Jährige attackiert und beleidigt Polizisten

Bei einer Verkehrskontrolle in Zeven (Landkreis Rotenburg) hat eine junge Autofahrerin einen Polizisten angegriffen und beleidigt. Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten die 20-Jährige in der Nacht zu Dienstag angehalten, weil sie in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle, dass die Frau unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Als sie sich in den Streifenwagen setzen sollte, versuchte sie zu fliehen. Kurz darauf trat sie einem Polizeibeamten gegen das Schienbein und versuchte, ihm in die Hand zu beißen. Außerdem beleidigte sie einen Polizisten als Nazi. Gegen die 20-Jährige wird nun ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.10.2020 | 09:30 Uhr