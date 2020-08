Stand: 24.08.2020 11:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Zahlreiche Betrugsanrufe in Seevetal

Die Polizei hat am Wochenende in Seevetal (Landkreis Harburg) vermehrt Anrufe von Betrügern registriert. Demnach erhielten mehrere Menschen in verschiedenen Ortsteilen solche Anrufe. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, gaben sich die Täter immer als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Sie erzählten den Angerufenen, dass ihre Computer gehackt worden seien oder dass ihr derzeitiges Microsoft-Konto nicht mehr aktuell sei. Um das Problem zu beheben, müsse der Angerufene entweder Geld überweisen oder den Fernzugriff erlauben. Nach Angaben der Ermittler fielen mehrere Menschen auf die Masche herein. Die Täter konnten so mehrere Hundert Euro erbeuten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 24.08.2020 | 08:30 Uhr