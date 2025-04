Stand: 09.04.2025 13:51 Uhr Zahl der E-Scooter-Unfälle im Heidekreis verdoppelt sich

Im Heidekreis haben sich Unfälle mit E-Scootern im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Nach der aktuellen Verkehrsunfallstatistik der Polizei verunglückten 43 E-Scooter-Fahrende. 2023 waren es demnach nur 23 Unfälle mit beteiligten E-Scootern. Den Angaben zufolge verletzten sich die Personen dabei meistens leicht. Schwer verletzt oder getötet wurde demnach niemand. Ein Grund für mehr Unfälle mit E-Scootern könnte das verkehrswidrige Verhalten einiger Nutzer sein, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Heidekreis Jens Heuchert. So würde häufig der Gehweg befahren, eigentlich gehörten die Roller jedoch auf die Straße. Die Polizei im Heidekreis habe die Kontrollen verstärkt, so Heuchert. Komplett unterbinden könne sie verkehrswidriges Verhalten jedoch nicht. Auch in Göttingen nahmen Unfälle mit E-Scootern im Jahr 2024 deutlich zu.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr