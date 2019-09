Stand: 30.09.2019 14:38 Uhr

Wriedel: Erneut Rotorblatt im Windpark abgebrochen

Im Windpark Brauel bei Wriedel im Landkreis Uelzen ist in der Nacht zu Montag erneut ein Rotorblatt einer Windanlage abgebrochen. Sturmtief "Mortimer" hatte der Anlage des Betreibers Energiekontor offenbar derart zugesetzt, dass das Material nachgab. Erst im Februar war bei der gleichen Anlage ein Rotorblatt abgebrochen. Energiekontor bestätigte gegenüber NDR.de den aktuellen Vorfall: "Wir wissen noch nichts Näheres", sagte Sprecher Peter Alex. "Aber dass erneut an der gleichen Anlage so etwas passiert ist, hat uns schockiert und erschrocken." Die Polizei in Lüneburg bestätigte gegenüber dem NDR, dass es keine Verletzten gab und nach aktuellem Stand auch nicht ermittelt werde.

Gutachter hat Anlage vor drei Wochen inspiziert

Nach dem Vorfall im Februar habe man die Rotorblätter ausgetauscht, sagte Alex. Nach dem Bruch des Rotorblattes im Februar hatte ein Gutachten ergeben, dass bei hohen Windstärken und Wind aus mehreren Richtungen gleichzeitig das Risiko eines Bruches deutlich erhöht sei. "Deshalb haben wir dann die Rotorblätter austauschen und verstärken lassen", sagte Alex. "Erst vor drei Wochen hat dann ein Gutachter die Anlage abgenommen." Man habe angenommen, nun alles getan zu haben, um einen weiteren Vorfall zu verhindern. Aber offenbar sei das ein Irrglaube gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.09.2019 | 13:30 Uhr