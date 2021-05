Stand: 10.05.2021 07:37 Uhr Wrestedt: Mord 56-Jähriger aus Rache? Heute Urteil erwartet

Im Mordprozess gegen einen 38-Jährigen wird heute am Landgericht Lüneburg das Urteil erwartet. Laut Anklage soll der Mann im vergangenen Dezember in Wrestedt im Landkreis Uelzen eine 56-jährige Frau an deren Haustür so lange mit einer Eisenstange und einem Beil attackiert haben, bis sie starb. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft wollte der Mann sich an der Tochter der Frau rächen, weil diese ihn zuvor angezeigt hatte.

