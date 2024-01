Stand: 29.01.2024 09:35 Uhr Wrestedt: Feuerwehr rettet Rinder aus brennender Scheune

In Wrestedt-Nettelkamp (Landkreis Uelzen) ist am Samstagmorgen eine Scheune ausgebrannt. Acht Rinder, die im Gebäude untergebracht waren, wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, wie die Freiwillige Feuerwehr Uelzen mitteilte. Außerdem lagerten in der Scheune laut Polizei landwirtschaftliche Geräte, drei Traktoren, Futter sowie 200 Heuballen. Sieben Ortsfeuerwehren waren über Stunden im Einsatz, um die Scheune zu löschen. Es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.01.2024 | 08:30 Uhr