Stand: 16.02.2022 08:51 Uhr Wolfsschützer: Rudel nach Abschuss in Gefahr

Nachdem Abschuss zweier Wölfe im Landkreis Lüneburg sehen Wolfsschützer das Überleben des Rudels in Amt Neuhaus in Gefahr. Die Wölfe wurden laut niedersächsischem Umweltministerium mit einer behördlichen Ausnahmegenehmigung abgeschossen, weil es in der Region vermehrt zu Rissen gekommen sei. Zunächst sei dort im Januar eine Wölfin getötet worden, allerdings handelte es sich nicht um das gesuchte Tier. Der Wolf habe sogar aus einem anderen Rudel gestammt, kritisierte die Interessengemeinschaft Wolfsfreunde Deutschland am Dienstagabend. Die Identität des zweiten Tieres, einem am 1. Februar getöteten Rüden, stehe noch nicht fest. Die Wolfsschützer befürchten, dass sein weibliches Partnertier bereits tragend gewesen sein und die Welpen nun nicht alleine aufziehen könne.

