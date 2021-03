Stand: 09.03.2021 09:33 Uhr Wolfsbüro sicher: Ein Wolf lief in Uelzen durch Innenstadt

Das Wolfsbüro in Hannover geht davon aus, dass es sich bei dem Tier, das ein Taxifahrer in der vergangenen Woche in Uelzen gefilmt hatte, um einen Wolf handelt. Darauf könne man bereits anhand der Videoaufnahmen schließen, sagte eine Sprecherin - auch wenn aktuell die DNA-Analyse der Losung noch nicht vorliege. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein weiterer Wolf ist am Montagabend im Landkreis Celle angefahren und getötet worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen Müden und Unterlüß.

