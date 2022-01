Stand: 10.01.2022 19:15 Uhr Wolf bei Amt Neuhaus abgeschossen - Untersuchung läuft

Bei Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) ist ein Wolf abgeschossen worden. Das teilte das Umweltministerium in Hannover mit. Für das Töten von zwei Tieren des dortigen Rudels liege eine Ausnahmegenehmigung vor, hieß es weiter. Das Ministerium sei am Sonnabend über den Abschuss des vermutlich weiblichen Wolfes im Alter von ein bis zwei Jahren informiert worden. Wahrscheinlich handele es sich aber nicht um einen der zwei zum Abschuss freigegeben Wölfe.Eine genetische Untersuchung zur Identifizierung des Tieres sei eingeleitet. Die Obduktion des Kadavers übernehme das Leibniz Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Seit 2017 war es laut Umweltministerium im Territorium des Rudels Amt Neuhaus vermehrt zu Übergriffen von Wölfen auf Nutztiere gekommen. Herdenschutztiere, Vergrämung und weitere Mittel hätten nicht geholfen - aus diesem Grund hatte das zuständige Landesamt die Ausnahmegenehmigung zur Entnahme der beiden Wölfe erteilt, hieß es. Dadurch solle verhindert werden, dass die Tiere untypische Jagdtechniken weitergeben.

